Haan: Zeitkapsel im Kreisel Landstraße

Haan Stahlskulptur soll am 9. Juni im Rahmen eines Aktionstages aufgestellt werden.

In die heiße Phase der Vorbereitungen für die Errichtung der 7,50 Mete hohen Stahlskulptur des Stahlartkünstlers Michael Schrader am Ostermann-Kreisel sind die Verantwortlichen jetzt getreten. Denn die kupferne Zeitkapsel im vorbereiteten Betonfundament wurde am Donnerstagnachmittag endgültig angepasst.