Besondere Schule in Haan : Mit Yoga zu sich selbst finden

Besondere Schule in Haan

Yoga-Lehrer Torsten Ableiter. Seit vier Jahren betreiben er und seine Partnerin Alexandra Stockhausen ihre Schule an der Bergischen Straße in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der 21. Juni wird als „Weltyogatag“ begangen. Die Haaner Yoga-Schule „Aude vivere“ ist eine von wenigen im Lande, die in ihren Räumen an der Bergischen Straße zertifizierte Yoga-Lehrer ausbilden darf.

Bereits zum siebten Mal wird am 21. Juni der Weltyogatag gefeiert. Initiiert von der indischen Regierung, wurde im Dezember 2014 eine entsprechende Resolution von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen. Darin heißt es, dass „Yoga einen ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden bietet“.

Auf diese Ganzheitlichkeit legt die Haaner Yogaschule „Aude Vivere“ besonders hohen Wert. „Yoga bedeutet Verbindung“, erklärt Torsten Ableiter, der gemeinsam mit seiner Partnerin Alexandra Stockhausen die Yogaschule leitet. „Es bedeutet auch, die Verbindung zu sich selbst wieder zu finden.“ Bereits in den Yogakursen wird das Augenmerk nicht auf Akrobatik oder Leistung gelegt, sondern auf Achtsamkeit. „Wir versuchen, mit unserer Yogaschule einen Raum zu schaffen, in dem man wieder zu sich findet“, so Ableiter.