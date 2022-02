Haan : Woolworth und Kik bleiben definitiv in Haan

Die Einzelhandelskette Woolworth betreibt rund 480 Geschäfte in ganz Deutschland, auch eines in Haan. Foto: Woolworth

Haan Die Gerüchteküche brodelt auch in Haan bisweilen ziemlich hoch – doch nicht immer ist auch „Fleisch im Topf“. Wir haben recherchiert.

Jüngstes Beispiel: Am Donnerstag diskutierte eine Gruppe User auf der Internet-Plattform Facebook intensiv über angebliche Hinweise darauf, dass der Textildiscounter Kik und das Warenhaus Woolworth ihre Haaner Filialen womöglich schon in kurzer Zeit aufgeben müssten.

Im einen Fall (Kik) sei der Mietvertrag angeblich nicht verlängert worden, im anderen Fall berichtete eine Userin, sie wundere „schon lange Zeit über die vielen ,Reduziert‘-Plakate im Geschäft und davor“.

Nachfragen unserer Redaktion entlarvten beide Gerüchte als wilde Spekulation. Die Wuppertaler Immobilienfirma „Vision Grundbesitz“ als Vermieter des Kik-Ladenlokals an der Kaiserstraße betonte, der Mietvertrag laufe und werde auch nicht gekündigt. Anderslautende Spekulationen seien nicht zutreffend.

Auch die Pressestelle der Woolworth-Warenhauskette winkte ab: „Unser Kaufhaus in Haan erfüllt unsere Erwartungen zur vollsten Zufriedenheit“, hieß es in einer schriftlichen Antwort am Freitagmorgen: „Wir haben erst kürzlich den Ladenbau auf unser aktuelles Konzept modernisiert.“

Außerdem bestehe ein langfristiger Mietvertrag, der bis zum Jahr 2026 andauere und ,den wir sehr gerne erfüllen wollen“. Roland Rissel, Referent der Abteilung Unternehmenskommunikation aus der Woolworth-Zentrale in Unna, betont daher am Ende seines Statements ausdrücklich: „Eine Schließung (in Haan) ist für uns kein Thema.“