Haan: Wohnungswirtschaft klinkt sich aus

Barrieren f. Senioren: In der Nähe des Seniorenzentrums "Stella Vitalis" ist der Bürgersteig so schmal, dass kein Rollator Platz findet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Bei der Quartiersentwicklung für Senioren war bisher keines der eingeladenen Unternehmen der Branche vertreten.

Ergebnisse der vor gut einem Jahr durchgeführten Hochaltrigen-Befragung werden zurzeit umgesetzt. In der Stadtmitte wurden Akteure am Runden Tisch bereits zusammengebracht, um zu erfahren, welche Probleme konkret angepackt werden können.

Fast die Hälfte von ihnen – knapp 1000 – hatte sich 2017 an der Befragungsaktion beteiligt, die die Stadt gemeinsam mit der Forschungsgesellschaft für Gerontologie an der Technischen Universität Dortmund gestartet hatte.

Mehr als ein Viertel der Einwohner in Haan ist 65 Jahre oder älter. Genau 2357 Menschen in der Stadt gelten gar als hochbetagt (80 plus).

Erwartungsgemäß sind Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen (65,7 %) sowie die Anbindung an den ÖPNV (74,3 %) in der Wahrnehmung der Senioren bedeutsam. Dagegen ist die Barrierefreiheit im Quartier mit 44,7 Prozent nicht das alles beherrschende Thema, ebenso wie die Sicherheit der Gegend (39,8 %) oder die Sauberkeit von Plätzen und Straßen (38,2 %) – auch wenn dies alles noch relativ hohe Werte sind.

Die Stadtverwaltung machte jetzt noch einmal deutlich, dass es ihr ein Anliegen ist, verschiedene Einrichtungen des jeweiligen Quartiers einzubeziehen. So fand die Auftaktveranstaltung im Awo-Treff in der Breidenhofer Straße statt, die erste Entwicklungswerkstatt im Haus am Park und die zweite Entwicklungswerkstatt im Forum Sankt Chrysantus und Daria der katholischen Kirchengemeinde Haan. Drei weitere Entwicklungswerkstätten sind nach Auskunft der Stadt noch vorgesehen. Die Abschlussveranstaltung findet dann am 10. Juli im Sitzungssaal des Rathauses statt.