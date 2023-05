Analyse Wohnungsnot in Haan trifft die Ärmsten

203 Menschen, die momentan als Wohnungslose in städtischen Unterkünften untergebracht sind, könnten sofort ausziehen, wenn sie Zugriff auf eine öffentlich geförderte Wohnung hätten. Zwei Drittel von ihnen sind Eltern mit Kindern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Stadtverwaltung zum Wohnungsbau in Haan, die am Dienstag, 9. Mai, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau vorgelegt wird.