Wohnungslosenhilfe der Caritas „Manchmal melden sich 100 Leute in einer Stunde“

An den Tag, als die Dinge begannen, sich gegen sie zu stellen, erinnert sich Annegret Beckers (Name von der Redaktion geändert) noch genau. Es war der 14. September 1985, ihr Geburtstag. „Mein Mann kam nach Hause und hat mir erzählt, dass er HIV-positiv ist“, erinnert sich die Mutter einer erwachsenen Tochter an den Moment, an dem sie anfing, aus ihrem Leben auszusteigen. „Ich hatte einen guten Job und habe genug verdient“, sagt sie. Immer wieder klingt jedoch etwas durch, das Jahre später das Fass zum Überlaufen bringen sollte: Der Ehemann zog es vor, die finanzielle Verantwortung auf seine Frau abzuwälzen. Die Ehe geriet in Schieflage, sie ließ sich scheiden. Von da an, so sagt es Annegret Beckers im Rückblick, ging es nur noch bergab.