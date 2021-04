Kostenpflichtiger Inhalt: Seit fünf Jahren in Haan : Soheil Seyfikar arbeitet, was er liebt

Fotograf Soheil Seyfikar: Die Mitarbeit an einer TV-Sendung erfüllte dem aus dem Iran geflüchteten und in Haan lebenden Fotografen jetzt einen Wunsch: eine Canon 6 D Kamera. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Seit 2015 lebt der aus dem Iran geflohene Kameramann in Deutschland, fünf Jahre davon in Haan. Inzwischen hat er eine Wohnung, ein Auto und als Fotograf in Hilden Fuß gefasst. Er sagt: „Ich bin ganz glücklich.“