Parken in Haan : WLH: Zustand der Tiefgarage an der Marktpassage macht fassungslos

Haan Dreck, Uringeruch und verschlossene Zugänge haben die Wählergemeinschaft zu einer offiziellen Anfrage bei der Stadt Haan bewogen. Die Zustände in der Tiefgarage seien nicht hinnehmbar, heißt es da.

Mit Fassungslosigkeit hat Meike Lukat auf nach ihrer Auffassung unhaltbare Zustände in der Tiefgarage der Marktpassage reagiert. Wer sich die Treppen hinunter auf den Weg in die Tiefgarage mache, müsse an Katzenstreubergen in den Ecken vorbei gehen, die offensichtlich die von der WLH seit Jahren geforderte öffentliche Toilette in der Innenstadt ersetzten, berichtet die Ratsfraktionschefin der Wählergemeinschaft. Der Müll stapele sich zudem auf den Treppenstufen, und schließlich stehe man vor verschlossenen Türen.