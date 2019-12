Stadthalle für Haan : WLH wünscht Stadthalle mit Sportnutzung

Haan Wenige Tage nach dem Antrag der SPD-Fraktion, in Haan nach einem Standort für eine Handball-Sporthalle zu suchen, prescht die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) vor. Haan fehle eine Stadthalle.

Die könnte im Bereich des Technologieparks entstehen und als Mehrzweckhalle auch für den örtlichen Sport genutzt werden. Einen entsprechenden Antrag hat Fraktionsvorsitzende Meike Lukat für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 11. Februar 2020 gestellt.

In dem Schreiben Lukats an den Ausschussvorsitzenden Jens Lemke heißt es, zeitgleich kämpfe der TSV Gruiten „seit Jahrzehnten für die Sportanlagen in Gruiten“. Ende der 1990er Jahre sei geplant gewesen, eine Sportanlage im Bereich Windhövel zu schaffen. Damals sollte die Finanzierung über den Verkauf der heutigen Sportanlagenflächen zwischen Sinter- und Kalkstraße als Wohnbauland gelingen. Der aktuelle Sportplatz weist erhebliches Konfliktpotenzial (Lärmemissionen) auf. Eine richtige Vereinsgaststätte sei nicht möglich und auch bei Trainings- und Spielzeiten muss der Schutz der Nachbarschaft berücksichtigt werden.