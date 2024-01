Nach Hochwasserschutz-Infoabend WLH sieht Gefahren durch Totholz

Bei der Informationsveranstaltung zum Hochwasserschutzkonzept, die die Interessengemeinschaft Hochwasser Gruiten (IG) in der vergangenen Woche im Bürgersaal organisiert hatte, haben auch der WLH-Vorsitzende Ernst Adam und Fraktionschefin Meike Lukat genau hingehört. Am Ende, so berichteten die beiden jetzt, hätten sie aber nichts gehört, was das Fachbüro Sönnichsen & Weinert (Ingenieurgesellschaft für Wasserbau und Wasserwirtschaft mbH, Minden) nicht schon im November vergangenen Jahres gesagt habe, als der Umweltausschuss in seiner Sitzung informiert worden sei.