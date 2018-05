Haan: WLH will Tempokontrollen durch Stadt prüfen

WLH will Tempokontrollen durch Stadt prüfen

Haan

Das Innenministerium des Landes NRW erwägt, mittleren kreisangehörigen Gemeinden die Möglichkeit zur Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr an Gefahrenstellen zu geben. Um darauf vorbereitet zu sein, wünscht die Fraktion der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan einen umfangreichen Bericht der Ordnungsbehörde im Fachausschuss für Ordnungsangelegenheiten. Dessen nächste Sitzung ist für den 7. Juni angesetzt. In einem Schreiben an den Ausschussvorsitzenden Tobias Kaimer (CDU) erhofft sich Meike Lukat Auskünfte über die Möglichkeiten für städtische Geschwindigkeitskontrollen und für den Haushalt 2019 Aussagen über Kosten zum Kauf der dafür nötigen Anlagen.