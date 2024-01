Gebühren in Haan WLH will „Subventionen“ bei Friedhöfen streichen

Die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan hält auch im neuen Jahr an ihrem Vorhaben fest, die von ihr bemängelten „Subventionen" in Höhe von mehr als 41.000 Euro bei den Friedhofsgebühren zu streichen. Ein entsprechender Antrag in der letzten Ratssitzung 2023 war verschoben worden, weil einige Fraktionen Beratungsbedarf angemeldet hatten. Jetzt hat die WLH ihren Antrag nach eigenen Angaben noch einmal schriftlich präzisiert.