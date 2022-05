Haan : WLH will städtisches Konzept für Radweg ändern

Die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan fordert, dass eine sichere Anbindung für den Radweg an der Millrather Straße erfolgt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Haan Die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) fordert, dass eine sichere Anbindung für den Radweg an der Millrather Straße erfolgt.

Die Fraktion der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) möchte eine echte Mobilitätswende in Haan vorantreiben. Dazu gehört auch die aktuelle Radwegwegführung entlang der Millrather Straße in Gruiten. Das gerade neben dem Birkensauna-Parkplatz neu gebaute Wegstück endet nach etwa 50 Metern im Nichts. Die plattgefahrene Erde zeigt, dass viele Nutzer die kürzeste Verbindung zur festen Straße nutzen. Das Ende in einer Sackgasse werde laut WLH von vielen Menschen als „Schildbürgerstreich“ betrachtet.

„Erst aufgrund der Nachfrage der WLH-Fraktion im Mobilitätsausschuss am 1. März erfuhren wir, dass das Tiefbauamt auch in Zukunft keine Streckenführung plant mit Anschluss an die Millrather Straße, um von dort unter anderem zur Berg- oder Hochstraße fahren zu können, am Bahnhof die die S-Bahn nehmen oder einen Imbiss, Laden oder anderes auf der Bahnstraße aufsuchen zu können“, teilt die WLH am Montag in einem Schreiben mit.

Dieses städtische Konzept will die WLH-Fraktion ändern und hofft auf Unterstützung der anderen Fraktionen im Mobilitätsausschuss am Dienstag.

Um eine echte Mobilitätswende in Haan voranzutreiben, dürfe man den Individualverkehr mit dem Rad nicht als Freizeitvergnügen planen. Radfahrern sollte laut WLH eine möglichst sichere schnelle Streckführung geboten werden, als attraktive Alternative zum Fahrzeugindividualverkehr. Die Wählergemeinschaft will die Verwaltung beauftragen, die Streckenführung des Radwegs so zu planen, dass er auch zur Millrather Straße führe und unter anderem eine Weiterfahrt auf der Hochstraße ermögliche.

(isf)