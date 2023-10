Haushaltsberatungen für 2024 WLH legt Sparpaket für Haan vor

Als erste Stadtrats-Fraktion hat sich die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan am vergangenen Wochenende für zwei Tage zur Haushaltsklausur zurückgezogen. Dabei wurde ein Maßnahmenpaket beraten, an dessen Ende ein Sicherungskonzept stehen soll, mit dem die Stadt Haan in einem Zeitraum von zehn Jahren einen ausgeglichenen Haushalt darstellen kann.