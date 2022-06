Kritik der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan : Klimaschutz-„Hausaufgaben“ nicht gemacht?

Eigentlich hätten in dieser Woche die ersten Beschlüsse für Maßnahmen für einen verbesserten Klimaschutz in Haan gefasst werden sollen. Dazu aber kam es nicht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Im Streit um die städtische Prioritätenliste für das Inte­grierte Klimaschutzkonzept (IKK) hat die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) den anderen politischen Stadtratsfraktionen jetzt vorgeworfen, ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht zu haben.

„Wir waren die einzigen, die – wie von der Stadt gewünscht – rechtzeitig eine eigene Liste vorgelegt haben, welche Projekte aus der von der Stadt bereits vorgestellten Gesamtübersicht als erstes in Angriff genommen werden sollen“, gab WLH-Fraktionsvorsitzende Meike Lukat bekannt. Dies habe sie bei einem Gespräch mit der städtischen Technischen Beigeordneten Christine Petra Schacht erfahren. Wegen der fehlenden Rückmeldungen der anderen Parteien sei überhaupt erst für den vergangenen Donnerstagabend eine interfraktionelle Runde von der Stadt einberufen worden: „Eigentlich hätte an diesem Tag bereits die öffentliche Sondersitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses stattfinden sollen, um das Klimaschutzkonzept mit Beschlüssen und Entscheidungen auf den Weg zu bringen“, betont Lukat: „Wer politisch ,voran‘ machen möchte in Sachen Klimaschutz, der muss liefern; auch die Fraktionen.“