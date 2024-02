Heute Abend in der Gaststätte „Zur Brücke“ WLH-Fraktionssitzung mit DRK und städtischer Finanzexpertin

Zweiter großer Themenkomplex: medizinische Versorgung und Rettungsdienst in Haan. In diesem Zusammenhang freut sich die WLH nach eigenen Angaben auch über die Teilnahme-Zusage des DRK Haan-Gruiten, „denn einen wichtigen Baustein in der medizinischen Versorgung stellen die Vereine dar, die ständig für die humanitäre Gesundheitsversorgung und die Vorbeugung von Gesundheitskrisen im Einsatz sind“. Da sich das DRK am 22. November schriftlich an alle Parteien beziehungsweise Fraktionen gewandt und um Unterstützung für sein Neubauprojekt gebeten hatte, will sich die WLH heute Abend auf aktuellen Stand bringen lassen. „Wir möchten wissen, wie wir bestmöglich unterstützen können“, betont Lukat. Besucher sind heute Abend ausdrücklich willkommen.