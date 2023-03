Debatte geht weiter Wird K5 zum Fall für die Bezirksregierung?

Es war der 15. November vergangenen Jahres, als Landrat Thomas Hendele (CDU) in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz im Haaner Rathaus den kompletten Ausstieg aus dem Millionenprojekt „Sanierung der Martin-Luther- und Turnstraße“ bekanntgab. Grund: Der Umbau dieser zur K5 zählenden Straßen,wie ihn die Planung vorgesehen habe, bringe in sämtlichen Punkten ausschließlich negative Auswirkungen für alle Beteiligten. Es werde daher weder ein Einbahnstraßenpaar geben, noch am derzeitigen Zuschnitt der Straßen und Gehwege etwas verändert, hieß es damals: „Wir werden lediglich die Fahrbahndecken erneuern“, kündigte Hendele an. Es wäre ein „Schildbürgerstreich erster Güte“, würde man „angesichts der nunmehr vorliegenden Ergebnisse“ in eine Verschlechterug der Verkehrssituation investieren.