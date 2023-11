Plan B fürs Krankenhaus-Gelände Wird der Standort Haan zum „Gesundheits-Campus“?

Dass das Haaner Krankenhaus St.-Josef nicht mehr zu retten ist, darüber ist in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder berichtet worden. Nicht geklärt ist jedoch nach wie vor, was mit dem Gelände passieren soll, wenn die Klinik am 21. Dezember endgültig schließt – 104 Jahre nach ihrer Gründung. Das NRW-Gesundheitsministerium verwies dazu am Dienstag auf Anfrage auf eine Mitteilung, derzufolge der Sachwalter derzeit „Nutzungsmöglichkeiten im Bereich des Gesundheitssektors“ prüft, „die die stationäre Versorgung im Kreis mit ambulanten Angeboten ergänzen könnten“.