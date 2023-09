Seniorennetzwerk “Wir sind Haan“ sucht Bewerber für „Chapeau Bas“-Preis

Der Name der Ehrung ist Programm. „Chapeau Bas“ bedeutet auf Französisch „Hut ab“, erklärt Hermann Neumann, Mitbegründer von „Wir sind Haan“ und Initiator des Preises. „Wir möchten mit dieser Auszeichnung Menschen ehren, die sich besonders für Senioren engagieren.“ Auch in diesem Jahr wird die Preisverleihung in einem festlichen Rahmen stattfinden. Dotiert ist der „Chapeau Bas“ Preis mit einem symbolischen Preis, nämlich mit einem markanten Hut. Welche Aktionen, Menschen oder Projekte sich bewerben können, ist nicht eingeschränkt, „Hauptsache, es kommt Senioren zugute“, erklärt Neumann. Der Vorschlag kann formlos schriftlich erfolgen: per E-Mail an info@wirsindhaan.de oder per Post an Wir-sind-Haan, Dr. Hermann Neumann, Holunderweg 7, 42781 Haan. Der Vorschlag muss bis 15. Oktober eingetroffen sein.