Klaus Wiener 14 Monate im Bundestag „Wir müssen weniger kurzfristig denken“

Klaus Wiener sitzt an einem Zweiertisch in der fast menschenleeren Cafeteria des Seniorenzentrums Carpe Diem in Unterhaan und ist gedanklich gerade hoch über den Wolken. Nein: Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Südkreis Mettmann hat nicht etwa über Nacht die Bodenhaftung verloren. Er ist zum Interviewtermin gekommen, um über seine ersten 14 Monate Tätigkeit als Mitglied des Deutschen Bundestages zu sprechen – und berichtet dabei anschaulich von einer Reise zur „Asien-Pazifik-Konferenz“ Mitte November in Singapur, bei der er Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begleitete.