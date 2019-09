Haan : Wettbewerb läuft: Start frei für mehr Wirtschaftswissen!

Das Planspiel Börse der Sparkassen geht in die neue Spielrunde 2019. Weitere Anmeldungen sind noch bis zum 6. November möglich.

Seit 37 Jahren überzeugt das Planspiel Börse der Sparkassen als spannendes Online-Lernspiel für Schüler, Studenten und Börseninteressierte. Spielerisch und trotzdem realitätsnah sammeln die Teilnehmer Erfahrungen in der Börsen- und Wirtschaftswelt. Am 25. September 2019 startet der Wettbewerb 2019, bei dem auch wieder zahlreiche Teams aus Frankreich, Italien, Luxemburg und Schweden dabei sein werden. Die Gewinner dürfen sich auf attraktive Preise freuen. Die Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) nimmt seit 28 Jahren am Planspiel Börse teil. Rund 53 Spielgruppen meldeten sich zur diesjährigen Spielrunde an.