Siebte Auflage „Kunst wird sichtbar“ Wenn die Kunst zur Therapie wird

Seine Werke, Malereien und Collagen, wecken aufgrund ihrer lebhaften Farben und Formen das Interesse. Einige sind abstrakt, andere Landschaftsmalereien in der Abenddämmerung, wie etwa unregelmäßige Bergketten. In seiner Ausstellung finden sich aber auch Zeichnungen von Bäumen wieder. Hellmann malt, was er sieht, verewigt auf Leinwand, was er im Moment fühlt. Wie lange er jeweils an seinen Werken sitzt, mag er gar nicht sagen. „Wenn ich male, bin ich wie in einem Rausch“, beschreibt er. Er vergesse alles um sich herum. Die Malerei, sagt er strahlend, mache ihn glücklich, obwohl er eigentlich der Meinung ist, im Leben nur wenig Glück zu haben. Deswegen beschwört er es aktiv herauf, indem er die Letter groß und glänzend auf einer seiner Leinwände verewigt. „Das Bild mit dem Wort Glück ist eines meiner Lieblingsbilder“, verrät er dann. Indem er es sich bildlich immer wieder vor Augen führt, empfindet er für diesen Moment jenes Glück, das er sich so sehr herbeisehnt.