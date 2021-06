Weltladen Haan : Täglich geöffnet, um Produzenten zu unterstützen

Seit November 2019 befindet sich der Weltladen Haan im alten Gemeineamt, Kaiserstraße 8. Im Bild die Gründerin Barbara Olbertz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Es muss weitergehen mit dem Fairen Handel – das schreiben die Betreiber des Weltladens in Haan „Uns in Deutschland, in der westlichen Welt, geht es, trotz Pandemie, gut. Sehen wir uns dagegen Berichte aus Ländern der ,dritten Welt’ an, können wir uns eigentlich nur schämen, worüber hier bisweilen geklagt wird“, heißt es weiter.

