Soziales in Haan Weltladen feiert die ersten vier Jahrzehnte

Eine der beiden Gründerinnen hatte vor ihrer Rückkehr nach Deutschland prägende Erfahrungen in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay, gemacht. Ihre Mitstreiterin hatte da schon begonnen, in Haan fair gehandelte Produkte aus Entwicklungsländern zu verkaufen. Da lag der Gedanke nahe, gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen. Die beiden Frauen konnten das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde von ihren Vorstellungen überzeugen und erhielten einen Raum, in dem sie das Geschäft eröffneten. In den ersten Jahren fanden monatliche Informationsabende statt, die das Leben und die Probleme in der Dritten Welt beschrieben. Das stieß auf Interesse, sodass aus dem Duo recht bald eine größere Gruppe wurde. Seit dem Jahr 2009 ist man als gemeinnütziger Verein eingetragen. Heute orientiert sich der Weltladen an den Grundsätzen und Zielvorstellungen der Gesellschaft zur Förderung partnerschaftlichen Handels (GEPA). In Kooperation mit der Gesellschaft kauft der Weltladen vor allem Produkte aus Lateinamerika und Afrika ein.