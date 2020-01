Aus dem Polizeibericht : Weißer VW up ist verschwunden

Ein weißer VW up ist seit mehr als drei Wochen verschwunden. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, wird der Wagen seit dem 23. Dezember vermisst. Das Auto war von der Nutzerin - nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen- auf der Kaiserstraße in Haan abgestellt worden.

Als der Halter das Fahrzeug abholen wollte, konnte er den VW up nicht finden. Seitdem fahndet die Polizei nach dem weißen, fünf Jahre alten, Kleinwagen. Er trägt das amtliche Kennzeichen „ME – JU 1423" und wird mit einem Zeitwert von circa