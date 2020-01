Aus dem Polizeibericht : Weißer Mercedes GLS verschwindet in Haan

Haan (-dts) Ein weißer Mercedes GLS ist in der Nacht zum Dienstag an der Stettiner Straße in Haan gestohlen worden. Das verschlossene SUV verschwand zwischen 19.30 Uhr am Montag und 8.05 Uhr am Dienstag aus einer Garageneinfahrt.

