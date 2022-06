Mehr Schulwegsicherheit in Haan : Weiße Warnwesten machen Grundschüler im Dunkeln sichtbar

Haan Kreisverwaltung und Kreisverkehrswacht übergaben am Dienstag 300 Westen für die künftigen Haaner Erstklässler an der Grundschule Gruiten.

Wegen Corona hat die Aktion mit den Warnwesten im Vorjahr nicht geklappt, aber nun ist sie wieder in vollem Gange. So konnten an die Grundschule Gruiten am Dienstag stellvertretend für alle Grundschulen in Haan und Gruiten rund 320 Kinderwarnwesten übergeben werden. „Die Warnwesten sind für alle Erstklässler, die nach den Sommerferien in die Schule kommen“, erklärt Smigoc. Die Grundschule Gruiten bekommt davon allein 60 Warnwesten für ihre Schulanfänger. Weiß sind die Westen und groß genug, dass auch eine Winterjacke darunter passt. Auf dem Rücken steht „Wir wollen gehen“. Emma (7), Jule (7) und Pauline (6) haben solche Westen an. „Ich laufe immer zur Schule“, verrät Emma und Pauline erklärt nickend: „Ja, ich laufe auch immer zur Schule.“ Nur Jule wird ein Stück von ihren Eltern gefahren, da sie aus Wuppertal kommt. „Den Rest laufe ich“, betont sie. Die stellvertretende Schulleiterin Janina Kleis freut sich, dass die Schüler künftig mit den Warnwesten unterwegs sind. „Ein Großteil der Kinder kommt zu Fuß“, erklärt sie. „Vor allem in der dunklen Jahreszeit sorgen die Warnwesten für Sicherheit.“