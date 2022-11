Inner Wheel Club : Weinverkauf für den guten Zweck

Pro verkaufter Flasche Wein werden drei Euro gespendet. Foto: dpa/Harald Tittel

Hilden/Haan Am Samstag, 3. Dezember, werden in Haan in der Zeit von 12 bis 16 Uhr Blanc de Noir, Grauburgunder, Sauvignon Blanc sowie Sekt vom Weingut Markus Schädler verkauft. 3 Euro pro Flasche sind Spende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr lädt der Inner Wheel Club Hilden-Haan-Neandertal erneut zum Charity-Weinverkauf auf dem ehemaligen Werksgelände der Firmen Schwarz & Sohn in der Düsseldorfer Straße 102 in Haan ein. Am Samstag, 3. Dezember, werden dort in der Zeit von 12 bis 16 Uhr Blanc de Noir, Grauburgunder, Sauvignon Blanc sowie Sekt vom Weingut Markus Schädler aus der Pfalz verkauft.

Die Flaschen sind so etikettiert, dass sie sich auch hervorragend als Gastgeschenk bei Einladungen eignen. Der Erlös kommt zu 100 Prozent sozialen Einrichtungen und Projekten in den Städten Hilden, Haan und Erkrath zugute. Die Flaschen kosten 10 bzw. 11 Euro, wovon jeweils drei Euro gespendet werden. Selbstverständlich kann der Wein vor Ort probiert werden.

Die Räumlichkeiten für das Charity-Event werden zur Verfügung gestellt von der Coinel Development GmbH, dem Projektentwickler, der auf dem alten Industriegelände mit dem neuen Namen „GlückHaania“ Büro- und Lagerflächen vermietet.