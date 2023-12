Weihnachten in Haan Der „Duft des Himmels“ ist in Haan besonders rein

Vorsichtig und mit ruhiger Hand nimmt Ulrike Peters ein Stückchen Kohle mit der kleinen Metallzange auf und lässt es an der brennenden Kerze warm werden. „Die muss richtig heiß werden, damit sie schön glüht“, erläutert die Referentin der katholischen Kirchengemeinde Haan, während sogar ein paar kleine Funken sprühen. Sie ist an diesem Vormittag in die Pfarrkirche St. Chrysanthus und Daria gekommen, um zu zeigen, was es mit der Weihrauch-Zeremonie auf sich hat, die in der heiligen Messe in Haan an hohen Feiertagen wie beispielsweise auch jetzt wieder zu Weihnachten zum Einsatz kommt. Vor allem will sie aber mit einem weitverbreiteten Märchen aufräumen: „Weihrauch qualmt nicht und er reizt auch nicht die Atemwege“, sagt Ulrike Peters.