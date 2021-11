Corona-Lage zwang zum Umdenken : Weihnachtsdorf im Bürgersaal ist abgesagt

Haan Der Trägerverein Gruitener Bürgersaal hat schweren Herzens die Entscheidung getroffen, dass der am 1. Adventwochenende geplante Weihnachtsmarkt im und am Gruitener Bürgersaal nicht stattfinden soll.

„Unabhängig von einer immer noch denkbaren kurzfristigen Absage von offizieller Seite per Rechtsverordnung, ist die Versammlung nach langer Diskussion und reiflicher Überlegung einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass angesichts der jüngsten Corona-Entwicklung eine Durchführung des Weihnachtsmarktes verantwortungslos ist“, heißt es in einem Schreiben des Vorsitzenden Matthias Bieniek an die Mitglieder und Aussteller. Dem Vorstand sei „vollkommen klar, dass wir uns mit dieser Entscheidung nicht nur Freunde machen und dass diese Entscheidung insbesondere für die Aussteller sehr schmerzhaft ist“. Trotz zahlreicher Absagen aus den Reihen des Standpersonals sowie der bereits vorliegenden Absage eines Ausstellers sei der Verein bis zuletzt optimistisch gewesen und habe sich darauf gefreut, „in der herrlichen Atmosphäre des Weihnachtsdorfes im Bürgersaal Menschen eine Plattform für ein paar schöne, adventliche Stunden zu bieten“. Allerdings habe die Entwicklung der Corona-Lage zum Umdenken gezwungen.