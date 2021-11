Es weihnachtet in Gruiten : Weihnachtsdorf öffnet am Donnerstag auf dem Dorfanger

Weihnachtsdorf öffnet am Donnerstag auf dem Dorfanger

Es weihnachtet in Gruiten

Haan Für zehn Tage soll das Gelände im historischen Dorfkern wieder zum Treffpunkt für Jung und Alt werden. Auf dem Areal gelten die 2G-Regeln.

Vom 18. bis zum 28. November öffnet in Gruiten wieder ein Weihnachtsdorf. Ab Donnerstag wird das Ensemble aus Verkaufsbuden und -wagen sowie Kinderkarussell für zehn Tage zum Treffpunkt von Jung und Alt. Donnerstags und freitags ist das Weihnachtsdorf von 16 bis 22 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Totensonntag (21. November) bleibt der Markt geschlossen. Es gilt die 2G-Regel; Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene.

Zum dritten Mal hat Jürgen Kloft die Veranstaltung organisiert. Ihm ist es gelungen, wieder attraktive Marktbeschicker zu verpflichten. Ein Holzschnitzer bietet seine Waren an und lässt sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Ein Krippenbauer macht Station auf dem Dorfanger. Auch ein Geschenkartikel-Anbieter. Aus Norddeutschland reist eine Nougat-Manufaktur an. Auch für Speis und Trank ist gesorgt: Es gibt Reibekuchen und Kartoffeltwister. Champignons und Flammkuchen, Grünkohl mit Mettwurst.

Wegen der großen Unsicherheit, wie Corona sich entwickelt, hatte Jürgen Kloft erst im Spätsommer bei der Stadt Haan angefragt, ob ein Weihnachtsdorf denkbar wäre. Recht zügig sei die Veranstaltung genehmigt worden. Doch ein Vorlauf von nur gut zwei Monaten sei sehr knapp. „Normalerweise hätten wir im Januar angefangen und dann im März gewusst, wer mitmachen wird.“ So aber habe es zahlreiche Absagen gegeben; unter anderem auch von der Düsseldorfer Kerzenwerkstatt. „40 Prozent der Anbieter in meiner Kartei haben wegen Corona ihr Geschäft aufgegeben“, berichtet Jürgen Kloft. Andere seien wegen der Pandemie noch zurückhaltend. Und dann gebe es noch viele neue Weihnachtsmärkte, die ihrerseits Anbieter anlockten. So musste der Wunsch Klofts unerfüllt bleiben, Gruitens Dorfanger mit einem Rund von Buden zu umschließen.