Weihnachtsmarkt in Gruiten Weihnachtsdorf lockt wieder in den Bürgersaal

Ein weihnachtliches Rahmenprogramm untermalt das Weihnachtsdorf: So wird der Posaunenchor der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gruiten-Schöller am Samstag um 16 Uhr für weihnachtliche Stimmung sorgen. Das Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Am Sonntag um 17.30 Uhr bittet der MGV Gruiten vor dem Bürgersaal zur Weihnachtsmusik.