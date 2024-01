Stadt teilt mit Weihnachtsbäume werden ab Montag abgeholt

Das Ende der Weihnachtszeit rückt näher: Die Stadtverwaltung hat jetzt angekündigt, dass ab der kommenden Woche die Weihnachtsbäume abgeholt werden. Dies geschehe in den jeweiligen Abfuhrbezirken (mit Ausnahme von A) an den gleichen Tagen, wie bei den grauen, braunen und gelben Tonnen: 8. Januar (Abfuhrbezirk 2), 9. Januar (Bezirk 8), 10. Januar (6 + A), 11. Januar (4), 15. Januar (1), 16. Januar (7), 17. Januar (5) und 18. Januar (3). Die eingesammelten Bäume werden der Stadt zufolge kompostiert und müssen deshalb frei von Lametta und sonstigem Baumschmuck sein. „Aus betrieblichen Gründen“ könnten zudem nur Tannenbäume bis zwei Metern Länge und ohne Wurzelballen mitgenommen werden. Die Stadt erinnert daran, dass die Tannenbäume nicht an Glascontainerstandorten abgestellt werden dürfen.