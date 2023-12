Caritas-Aktion in Haan Weihnachts-Flair in der Internationalen Klasse

Mit Teig und Dekoration für Ochsenaugen, Butterplätzchen und Nussecken erschienen die ehrenamtlichen Lernförderinnen pünktlich zur dritten Stunde in der Internationalen Klasse. Außerdem hatten sie bereits im Vorfeld verschiedenste Materialien für unterschiedliche Sternenvariationen besorgt, so dass alle Kinder in den folgenden Stunden ausreichend beschäftigt waren.