Weihnachtlicher Trödelmarkt in Haan Eine gute Idee wird zur beliebten Tradition

4. Bräuche. Nicht nur der Markt hat eine lange Tradition. Auch die Hobbyhändler entwickelten ihre eigenen Bräuche. Da gab es Familien, die fuhren Wochen vor dem ersten Advent in die Eifel und schnitten dort Misteln, die sie in Haan verkauften. Oder: Trödler stellten sich schon mitten in der Nacht zur Kartenausgabe (damals im Rathaus) an. Oder: Sie stifteten den Erlös an die SOS-Kinderdörfer. Oder: Sie schlüpften alljährlich für ihren Handelstag in einen Overall der Bundeswehr und stülpten eine Pickelhaube auf den Kopf.