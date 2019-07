Ab 16 Uhr so lange der Vorrat reicht : WDR 2 spendiert heute Gratis-Eis auf Haaner Marktplatz

Lecker Eis zur Abkühlung. Foto: Pixabay/NickyPe

Haan In der bisher heißesten Woche des Jahres verschenkt WDR 2 Eis im Hörnchen an die Menschen im Westen. Und die zweite Station des WDR 2 Eiswagens ist heute Nachmittag (Freitag, 26. Juli 2019) der Marktplatz in Haan.

Von Christoph Schmidt