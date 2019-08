Hitze in Haan : Wassersäcke sollen Stadtbäume retten

Wuppertal, Meerbusch und Hünxe nutzten die Technik bereits. Die CDU will sie nun auch für Haan prüfen lassen.

Genau diesen Effekt will sich die Haaner CDU jetzt auch für die Bäume im Gebiet der Gartenstadt zu Nutze machen. In einem Antrag für den Fachausschuss SUVA (Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr) erteilten die Christdemokraten der Stadtverwaltung jetzt einen Prüfauftrag. Der beinhaltet unter anderem, den Einsatz von Bewässerungssäcken zu untersuchen.

Das System ist dem in Bad Kissingen ähnlich: Wassersäcke mit unterschiedlichem Volumen (beispielsweise 100 Liter) werden um die Bäume gelegt und mit einem Reißverschluss geschlossen. Das Wasser sickert nach und nach in den Boden. Dadurch erhält das Wurzelsystem verlässliche Feuchtigkeit und kann mehr aufnehmen als wenn die gleiche Menge mit einem Schlauch auf das Gelände gespritzt würde.

„In Anbetracht der tropischen Temperaturen, der Personalkapazität des Bauhofes und dem aktuellen Bewässerungsbedarf gerade der neu gepflanzten Bäume regen wir als CDU-Fraktion an, den Einsatz dieser Bewässerungssäcke zu prüfen“, erläuterte Fraktionsvize Rainer Wetterau jetzt auf Anfrage. Durch das gezielte Befüllen könne viel Zeit und Wasser gespart werden. „Und gut für unser Stadtklima wäre es allemal.“ Auch andere Kommunen in NRW haben den Weg bereits erfolgreich beschritten: Wuppertal, Meerbusch und Hünxe etwa benutzten die Wassersäcke. In anderen Bundesländern sind sie sogar schon länger im Einsatz. Ein Sprecher der Stadt Herford sagte jetzt, er sei sehr zufrieden mit dieser Technik. Sie sei zeitsparend und sehr effektiv. Im vergangenen Jahr hatte monatelange Hitze dazu geführt, dass sogar Feuerwehren ausrückten, um Stadtbäume zu wässern. In Hilden hatte die Gießroutine der Stadt zu politischem Streit geführt.