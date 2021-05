Kunst in Haan : Wasserfall soll wieder strahlen

Kunst in Haan

Das Kunswerk stand bis November 2020 auf dem Alten Kirchplatz in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Verein Kunst in der Stadt Haan repariert die Skulptur, bevor sie wieder aufgestellt wird. Das Fundament am neuen Standort im Schillerpark ist bereits fertig.

Das markante Kunstwerk „Wasserfall für Haan“ von Uta Majmudar steht seit Mitte November 2020 nicht mehr auf dem Alten Kirchplatz. Es soll schon bald im Schillerpark zu neuer Geltung gelangen. Das Fundament für die Skulptur ist bereits fertig. Doch zunächst wird das Kunstwerk noch hergerichtet, wie der Verein „Kunst in der Stadt Haan“ mitteilt. Der Verein ist der Eigentümer der Skulptur.

„Das gestaltende künstlerische Element der Skulptur Wasserfall für Haan der Künstlerin Uta Majmudar sind die Schnüre mit den Glasperlen in unterschiedlich Farben“, erklärt Peter Püschel, Vorsitzender des Vereins. Sie hängen an Haken an dem kürzlich ebenfalls bereits überarbeiteten Kopfteil und Stahlrohr. Eine Mitarbeiterin des städtischen Betriebshofes habe die Glasperlen und Schnüre bereits gereinigt.