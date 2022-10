Wanderweg an der Winkelsmühle im Neandertal : Matsch auf dem Weg bald Vergangenheit

Haan/Mettmann Der Zustand des provisorischen Wanderweges um die Winkelsmühle herum wurde häufig kritisiert. Jetzt schafft der Kreis Mettmann Abhilfe.

Der Wanderweg im Bereich Winkelsmühle im Neandertal wird demnächst auch in den häufig vernässten Abschnitten trockenen Fußes begehbar sein. Das teilte der Kreis Mettmann am Freitag mit. Nachdem sich mehrmals aufgebrachter Rindenmulch als wenig nachhaltige Lösung erwiesen hatte, wird der Kreis Mettmann nun auf einem Teil des Weges einen Holzsteg errichten.

Im Zuge seiner Verkehrssicherungspflicht wird der Kreis die Böschung nun instandsetzen. Die Arbeiten an der Böschung beginnen am Montag (17. Oktober) und werden etwa zwei Wochen dauern. Für die Wanderer wird es eine kleine Umleitung geben, die vor Ort auch beschildert ist. Wer aus Richtung Schutzhütte kommt, muss während der Bauzeit den relativ steilen Berg zum Parkplatz am Winkelsmühler Weg hoch nehmen und dann in Richtung Hof Thunis wieder ins Tal gehen. In Gegenrichtung führt der Umweg vom Hof Thunis hoch zum Winkelsmühler Weg und dann bergab in Richtung Winkelsmühle/Schutzhütte.