Wanderung rund um Haan : Eintauchen in das verwunschene Ittertal

Interview Haan Die Bachtäler und Heidelandschaften rund um die Gartenstadt können Wanderer am 3. Oktober gemeinsam mit dem Geographen und zertifizierten Tourenleiter Michael Schulze erleben. Die Wanderung ist Bestandteil des Jubiläums 100 Jahre Stadtrechte Haan.

Aus Teilabschnitten des Neanderlandsteigs und der Neanderland-Erlebnischleifen sowie lokaler Wanderwege ist eine vielfältige Rundtour entstanden. Für die Wanderung sind 5.15 Stunden angesetzt. Los geht es um 10.30 Uhr an der Heidberger Mühle, Walder Straße 50. Erwachsene zahlen 14 Euro, Kinder bis 14 Jahre zehn Euro. Eine vorherige Anmeldung www.weggefaehrte.com und www.haan.de, telefonisch unter 0176 27095793 oder per Email an info@weggefaehrte.com ist erforderlich.

Michael Schulze Seit fünf Jahren biete ich geführte Touren im ganzen Rheinland und der Eifel an. Meine Touren sind alle in höchstens anderhalb Stunden von Köln aus erreichbar. Dort arbeite ich als Radverkehrsplaner, ursprünglich bin ich Geograf. Durch meine Arbeit komme ich viel rum und lerne so unterschiedliche Gegenden kennen. So habe ich anfangs nur Wandertouren für Freunde gemacht.