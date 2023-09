Gruitener Schüler engagieren sich „WoW-Day“ für Schule in Kolumbien

Sophia, Paula und Theo (alle zehn Jahre alt) freuen sich schon sehr auf den 20. September. Dieser Tag steckt voller Engagement der Fünftklässler und ihrer Mitschüler für soziale Projekte. Denn die Freie Waldorfschule in Gruiten organisiert am 20. September den so genannten „WoW-Day“, kurz für „Waldorf One World“. Dieser findet seit bald 30 Jahren weltweit an Waldorfschulen statt. „Wie jedes Jahr erarbeiten unsere Schülerinnen und Schüler dann Gelder für benachteiligte Kinder und Jugendliche“, erklärt Katrin Driesen, Geschäftsführerin der Waldorfschule.