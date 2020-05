Umweltschutz : Warum Haan in Mettmann Bäume pflanzt

Die Stadt muss Ausgleichsmaßnahmen für das Areal an der Düsselberger Straße schaffen. Hier Stadtplaner Martin Scholz beim Ortstermin im Januar. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Stadt Haan nimmt einiges an Geld in die Hand, um über ein Ökopunkte-System bei Bauvorhaben Waldausgleich zu schaffen. Der ist allerdings nicht auf dem eigenen Stadtgebiet vorgesehen – zurecht, findet ein Waldexperte des Landes.

Normalerweise wird eine politische Entscheidung erst in Fachausschüssen beraten, bei Bedarf durch Gastbeiträge von Experten vorbereitet und schließlich im Stadtrat getroffen. Im Falle des Themas „Waldausgleich für Haaner Bauvorhaben“ ist es offenbar genau umgekehrt. Erst beschloss der Stadtrat, für eine Ausgleichsfläche in Mettmann insgesamt 130.000 Euro bereitzustellen, und jetzt wird sozusagen im Nachgang im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr (SUVA) am Dienstag, 26. Mai, über einen Erörterungstermin berichtet, den die Stadtverwaltung mit einem Experten des Landesbetriebes „Wald und Holz NRW“ zu diesem Thema geführt hat.

Worum geht es? Beim Bau der Kindertagesstätte an Erikaweg wird auch das Außengelände erweitert. Davon betroffen ist ein mehr als 420 Quadratmeter großer Waldbestand an der Ohligser Straße. Den Ausgleich für den Eingriff in dieses Waldgebiet kann die Stadt nach eigener Aussage nicht erbringen. Es gebe keine adäquaten Waldflächen zur Aufforstung in Haan.

Info GAL will Wald in der Stadt besser schützen Die GAL will Abholzen für Bauprojekte erschweren. „Sind in

Bebauungsplänen Waldflächen enthalten oder als solche definiert, so ist das Ziel künftiger Bebauungspläne Erhalt dieser Flächen“, heißt es in einem Antrag.

Ähnliches gilt für ein weiteres Bauvorhaben in Gruiten: An der Düsselberger Straße auf dem ehemaligen Rockwell-Gelände in Gruiten befindet sich eingebettet in Gewerbeflächen links und rechts auf rund 5000 Quadratmetern ein kleines Waldstück. Und an der Bachstraße greift die Stadt in einen Waldbestand von 2000 Quadratmetern ein. Auch hierfür muss andernorts aufgeforstet werden.

Die Stadt hat sich für ein Ökopunktesystem der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft entschieden. Das sieht aber keine Aufforstungen in Haan vor, sondern in Mettmann. Dort soll jetzt auf 10.000 Quadratmetern aufgeforstet werden.

Das Ausgleichsstück besteht aus zwei verschiedenen Teilen – zum einen aus einer ehemaligen Weihnachtsbaumkultur, die nun durch Laubbäume ökologisch aufgewertet werden soll, zum anderen einer bestehenden Pflaumenbaumplantage.

Nun hatten die SUVA-Mitglieder aber insgesamt sechs verschiedene Alternativflächen auf Haaner Stadtgebiet benannt, auf denen ihrer Meinung nach ebenfalls Waldersatzmaßnahmen zum Tragen kommen könnten:

1) Kreuzung „Polnische Mütze“

2) „Zirkuswiese“ in Gruiten

3) Ausgleichsfläche östlich des Technologieparks (ehemaliges Baumschulquartier)

4) Grünfläche Wiedenhof

5) Ausgleichsflächen südlich des Baugebietes Wiedenhof und südlich der Bauberufsgenossenschaft (Streuobstwiese)

6) Fläche der Flüchtlingsunterkunft Düsseldorfer Straße 141a.

Sie alle hat ein Fachmann des Landesbetriebes „ Wald und Holz“ bei einem Erörterungstermin mit der Stadt unter die Lupe genommen. Im Ausschuss mündlich berichten wolle er zwar nicht, teilt die Verwaltung mit, dafür habe er aber schriftlich seine Einschätzung abgegeben. Dabei hält der Experte einige der genannten Haaner Flächen durchaus für realistisch. In der Gesamtbewertung heißt es jedoch, die Stadt und er seien sich einig, „dass ein gesamthafter und zeitnaher Waldausgleich über die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft unter forstfachlichen Aspekten, zum Teil aber auch aus naturschutz- und landwirtschaftsrechtlichen Gründen die effektivste Vorgehensweise darstellt“.

Auf Anfrage unserer Redaktion fügte er dem Amtsdeutsch jetzt noch ein paar verständliche Erklärungen hinzu. Die Stadt Haan habe ihm zwar einzelne Haaner Projektüberlegungen vorgestellt, „die aber entweder nicht die zu fordernden Waldqualitäten liefern konnten oder die nicht zeitnah zu realisieren gewesen wären“, teilte er in einem Antwortschreiben mit.