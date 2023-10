Jugendliche engagieren sich in Haan Bewerber für das Jugendparlament gesucht

Die Wahlwoche läuft von Montag, 27. November, bis Samstag, 2. Dezember, und zwar in den weiterführenden Schulen und im Saal des Rathauses (am 27. und 28. November in der Gesamtschule, am 29. und 30. November im Gymnasium, am 1. Dezember in der Waldorfschule Gruiten und am 2. Dezember im Rathaus). Dort finden auch die öffentliche Stimmauszählung und Bekanntgabe des Ergebnisses statt.