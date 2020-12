Polizeieinsatz : Waffe angedroht: SEK nimmt 44-jährigen Haaner fest

In einem dieser Häuser fand der SEK-Einsatz statt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)/Köhlen Stephan (teph)

Haan Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Freitagnachmittag einen offenbar psychisch instabilen Mann in seiner Wohnung festgenommen. Er hatte vorher Passanten und Autofahrer auf der Straße bedroht.

Die Bahnhofstraße am Freitagnachmittag: Sieben Namen sind auf dem Klingelschild an der Haustür zu lesen. Im engen Flur riecht es nach Linoleum. Ein Familienvater mit seiner kleinen Tochter steht am Fuß der Treppe, über die kurz zuvor noch Spezial-Einsatzkräfte der Polizei gelaufen sind, teils schwer bewaffnet.

Sie haben einen 44-jährigen Haaner in seiner Wohnung festgenommen, der zuvor gedroht hatte, er hole eine Waffe, wenn die Beamten nicht sofort verschwinden würden. Als „völlig unscheinbar“ bezeichnet der Nachbar den Mann: „Der hat nicht viel geredet, war eigentlich immer allein unterwegs und ist kaum aufgefallen.”

Das sieht wenige Stunden zuvor noch ganz anders aus: Es ist 12.40 Uhr, als Zeugen die Polizei über Telefon alarmieren, sie hätten auf der Bahnhofstraße einen augenscheinlich verwirrten Mann angetroffen. Er sei über die Straße gelaufen, habe geschrien und sowohl Passanten als auch Autofahrer angepöbelt. Anschließend – so die Zeugen weiter – sei der Mann in seine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verschwunden.

Die Polizei fährt zur Bahnhofstraße, klingelt an der Wohnungstür des Mannes. Doch der denkt gar nicht daran, den Sachverhalt aufzuklären, schreit stattdessen durch die verschlossene Tür, er hole eine Waffe. Die Beamten sollten verschwinden.

„Weitere Ermittlungen ergaben dann sehr schnell, dass der bereits wegen Widerstands und Beleidigungen polizeibekannte Mann sich in der Vergangenheit auch schon in psychiatrischer Behandlung befunden hatte”, beschreibt Polizeisprecher Ulrich Löhe das weitere Vorgehen.

Die Polizisten fordern Verstärkung in Form eines Spezialeinsatzkommandos an. Die Bahnhofstraße wird im Bereich zwischen Ohligser und Böttingerstraße gesperrt. Außerdem wird eine Verhandlungsgruppe eingesetzt. Es ist kurz vor 15.30 Uhr, als sich der Mann schließlich dazu bewegen lässt, die Wohnungstür freiwillig zu öffnen. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme verletzt er sich leicht. „Derzeit wird die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung überprüft“, berichtet Ulrich Löhe kurz nach dem Einsatzende. Erste Überprüfungen in der Wohnung hätten keine Hinweise auf Waffenbesitz ergeben.