Autodiebstahl in Haan : VW Tiguan verschwindet vom Garagenhof in Haan

Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Haan An der Bachstraße in Haan ist am Wochenende ein schwarzer VW Tiguan gestohlen worden. Das Auto mit dem Kennzeichen W-HV 2018 hatte 14.600 Kilometer auf dem Tacho. Die Polizei gab den Zeitwert mit 33.000 Euro an.

Der Wagen war am Samstag gegen 21 Uhr auf dem Garagenhof in Höhe Bachstraße 58 abgestellt worden. Ein Zeuge gab an, er habe das Auto dort noch am Sonntag gegen 11 Uhr gesehen. Hinweise unter Tel. 02103 9328-6310.

(-dts)