Polizei ermittelt VW Käfer aus Tiefgarage Am Bandenfeld gestohlen

Der mögliche Tatzeitraum umfasst mehr als ein ein Vierteljahr: Zwischen Anfang April dieses Jahres und vergangenem Sonntag, 11. August, haben bislang unbekannte Täter in Haan einen Oldtimer gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Nach dem aktuellen Kenntnisstand stellte der Halter des Oldtimers seinen VW Käfer am 1. April in einer Tiefgarage an der Straße „Am Bandenfeld" ab und fand am Sonntag, 11. August, gegen 12 Uhr nur noch einen leeren Stellplatz vor. Er meldete den Diebstahl seines Wagens der Polizei. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem lilafarbenen Oldtimer blieben bislang jedoch ohne Erfolg.