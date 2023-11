Vortragsreihe zum Thema Energie und Heizen Wärmewende: Drei Vorträge für Hausbesitzer

Die dreiteilige Vortragsreihe behandelt unter anderem die Themen Wärmedämmung im Altbau, also beispielsweise Dämmung, Sanierung oder bauphysikalische Probleme, Heiztechnik (beispielsweise Wärmepumpen in Neu- und Altbau oder Hybridheizungen) sowie Kosten einer Sanierung. Die Veranstaltung findet an mehreren Dienstagabenden im November jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Stadtbücherei am Neuen Markt statt. Termine sind 14. November, 21. November und 28. November.