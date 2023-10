„Wir sind Haan“ Vortrag über die „Alterslücke im Internet"

Die Digitalisierung hat unsere Welt grundlegend verändert, doch ältere Menschen sind oft unterrepräsentiert unter den Nutzern des Internets. Dieser sogenannten Alterslücke will Prof. Dr. Herbert Kubicek in einem Vortrag auf den Grund gehen, den er am Dienstag 31. Oktober, um 17 Uhr in den Räumen der Awo (Breidenhofer Straße 7) halten wird.