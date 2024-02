Informationsabend in Haan Vortrag zum Schutz vor Einbrüchen

Die Wintermonate gelten als die Zeit, in der Einbrüche Hochkonjunktur haben. Nutzen Einbrecher für ihre Taten den Schutz der Dunkelheit? Der technische Fachberater Lars Hannappel von der Kreispolizeibehörde Mettmann gibt auf Einladung der Europa-Union Aufschluss über diese und andere Zahlen und Fakten zu Einbrüchen. Es werden die Arbeitsweisen der Einbrecher und die Schutzmöglichkeiten vor Einbrüchen vorgestellt. Der Vortrag findet am Donnerstag, 29. Februar, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im VHS-Haus an der Dieker Straße 49 in Haan statt und ist gebührenfrei. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02103 500530.