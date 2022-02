Haan : Levke Ehresmann ist die beste  Vorleserin in Haan

Levke Ehresmann ist die beste Vorleserin in Haan

Haan Der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Kooperation mit Schulen und Stadtbüchereien geht in die 63. Runde seines Bestehens. Auf Stadtebene ist jetzt die Entscheidung gefallen.

Aber auch in diesem Jahr musste der traditionsreiche Wettbewerb coronabedingt in ungewohnter Online-Form ausgetragen werden. Denn unter pandemischen Bedingungen konnte das Vorlesen nicht wie sonst üblich in einer Aula oder der Stadtbücherei vor einem Publikum aus Jury, Lehrer/innen, Freunden und Familienmitgliedern stattfinden.